金門大橋模擬消防演練　提升事故應變能力

金門縣消防局辦理模擬金門大橋車禍消防演練，確保未來事故發生時，能以安全、迅速之方式完成救援任務。（照：金門縣消防局） 中評社金門9月20日電／金門大橋自2022年10月30日正式通車以來，大幅提升大、小金門間往來交通的便利性；然隨著交通流量攀升，亦潛藏事故的風險。今年6月間就曾發生車輛爆胎引發火燒車事故，突顯該路段在事故初期為高風險區域，倘未能及時處理，對受困民眾將構成生命威脅。為強化消防人員之應變能力與搶救技巧，消防局日前特別辦理模擬橋上車禍消防演練，確保未來事故發生時，能以安全、迅速之方式完成救援任務。



消防局指出，此次演練模擬2部車輛於金門大橋烈嶼端發生追撞事故，前車因漏油起火燃燒，後車車頭變形、駕駛受困。消防局指揮中心接獲報案後，立即派遣烈嶼、金寧消防分隊及第一大隊，共計出動6車11人趕赴現場執行搶救任務。



由於橋上事故具有交通壅塞、地形坡度、天候不穩、車輛易變動、火災爆炸與油電混合車輛特性等多重風險，演練過程中特別強調初期交通管制、現場安全評估、車輛穩定處置與破壞救援操作流程，分別由金寧消防分隊負責撲滅起火車輛火勢，烈嶼消防分隊則進行車體破壞與人命救助，第一大隊後續到場接管指揮作業，同時進行火場情資彙整、水源管理及安全管制等作業。



消防局強調，整起演練以“黃金小時”為核心概念、傷患為中心的救援原則，救援人員熟練操作破壞器材，並運用“救援脫困索”協助受困駕駛迅速脫困，確保在最短時間內完成有效搶救，減少二次傷害風險，提升整體救災效率與人員安全保障。



消防局第一大隊長董必文表示，金門大橋帶來交通便利，亦伴隨潛在風險，需加強安全意識與應變能力。此次演練結束後，各單位即時進行綜合檢討，針對應變時間、救援流程及裝備運用進行優化，不僅提升實務救援效能，也強化各單位間協調與處置能力，為未來面對橋上突發事故奠定良好基礎。