鄭麗文、羅智強、張亞中有共識下架賴清德

國民黨主席候選人左起，張亞中、羅智強及鄭麗文。（照：中國時報提供） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人張亞中、羅智強、鄭麗文今天出席中天新聞主辦的辯論會。在理念表述階段，張亞中表示，面對關稅，現在企業生存環境比疫情時期還嚴重，整個台灣面臨困境到底應該如何因應，民進黨採取逃和避的策略、國民黨閃躲，他認為國民黨要為台灣必須提出一套創造兩岸和平的方法，而不要讓台灣繼續被美國掏空。



羅智強則說，一個太陽是國民黨的勝選關鍵，在藍白合方面，自己與前民眾黨主席柯文哲在台北市是好朋友，與民眾黨現任主席黃國昌在“立法院”是好戰友，一定可以做藍白合最好的橋樑，讓國民黨重返執政，下架賴清德。



鄭麗文表示，她要帶領國民黨粉碎“台獨法西斯”，在九二共識基礎上，開創兩岸和平的百年基業，未來更要集體領導、擴大決策圈，讓國民黨從羊群變成獅群。



《中天新聞》20日下午舉辦“國民黨主席大辯論”，邀請6名候選人中的其中4人羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌出席，但郝以作業上來不及而婉拒。該辯論依序分為理念表述、交互詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問、結辯時間等6階段。



張亞中在理念表述時表示，今年上天其實給了國民黨2個機會，也是2個禮物，看我們能否接住，第一，民進黨發動大罷免大失敗，民進黨社會形象大跌，但從罷免案得票數來看，民進黨並沒有受到相當多的影響，藍營也沒大勝，可是本黨卻認為這場大罷免贏了，過程中沒看到本黨有任何體制內改革；第二、也是因為大罷免成功，台中市長盧秀燕不選黨主席，很多人投入黨主席選舉，這都是上天給國民黨禮物，但國民黨並沒有認真接。



張亞中強調，這些年來國際、美國情勢大變，美國已經不再美麗，但刀鋒依然犀利，對台灣依然像鐵鎚一樣堅硬，美國正在掏空台灣。他認為，面對關稅，現在企業生存環境比疫情時期還嚴重，整個台灣面臨困境到底應該如何因應，民進黨採取逃和避的策略、國民黨閃躲，他認為這次參選國民黨主席，國民黨為台灣必須提出一套創造兩岸和平的方法，而不要繼續讓台灣繼續被美國掏空，甚至出賣。

