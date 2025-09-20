交叉詰問　張亞中、鄭麗文都點名猛攻羅智強

國民黨主席候選人羅智強。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人張亞中、羅智強、鄭麗文今天出席中天新聞主辦的辯論會。在交叉詰問階段，三人各自提問時，大多讓另外兩人回答，但其中有一題，張亞中和鄭麗文不約而同指名羅智強回答，大有猛攻羅的味道，是此階段最有激盪火花的時刻。



鄭麗文詢問羅智強，身為現任“立法院”黨團書記長，未來如何兼顧黨主席的工作？羅則回說，黃國昌是民眾黨主席，也是民眾黨“立法院”黨團總召，而在他跟黃並肩作戰的過程當中，完全看到了身為“立委”坐鎮戰鬥指揮中心，協調兄弟姐妹衝鋒陷陣，不會造成任何的溝通的時差，這是非常成功的典範。



羅智強也提到，“立法院副院長”江啟臣擔任黨主席時也是“立法委員”，2020年國民黨敗選時刻懸命上陣，在“立法院”跟兄弟姐妹並肩作戰，為2022年的國民黨勝利奠定了非常強大的基礎。他強調，專職黨主席當然有專職黨主席的優點，但缺點就是黨主席和“立法院”的戰鬥協調步驟可能會有些扞格，如果今天他當選黨主席，大家就會看到新一代即將要登上國民黨最重要的歷史舞台，他會帶領年輕人對國民黨重新燃起嚮往跟希望，繼續在“立法院”一起作戰，可以打敗賴清德。



而張亞中則提問羅智強，是否知道何謂九二共識？羅智強回說，九二共識、一中各表是國民黨馬英九8年執政穩定昌盛的基礎，所以兩岸繼續往前走，就必須把這基礎找回來，今天為什麼民進黨變成一個跪美政黨，他認為賴清德就是“七跪總統”。



羅智強表示，他有幸在府工作時參與兩岸、外交政策，談判幕僚工作非常多，從沒看過賴清德這種“下跪總統”，還沒談關稅，“阿拉斯加天然氣就跪了，然後‘國防預算′先跪了，匯率先跪了，台積電先跪了。”



羅智強說，兩岸關係為什麼重要？因為必須維持跟中國大陸交往、和平友善、發展互動，才有辦法作為跟美交往籌碼，這是台灣身存發展基礎。他說“我是台灣人，我是中國人，我的中國是‘中華民國′。”這是他對身分認同跟“國家認同”最核心信念，不是選黨主席才說，所以他一定做恢復兩岸和平、確保台灣安全的黨主席。