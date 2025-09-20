館長問如何確保藍白合？候選人談制度與互信

網紅館長陳之漢透過錄影向三位國民黨主席候選人提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人張亞中、羅智強、鄭麗文今天出席中天新聞主辦的辯論會。其中的“彩蛋提問”環節，網紅館長陳之漢透過影片詢問三人，未來藍白合如何具體合作？如何確保兩黨是緊密的？鄭麗文提出她草擬的辦法說，藍白合作一定要有互信態度，兩黨需研商一套制度，由雙方中常會決議制度，共同頒佈實施，藍白集中火力，務必贏得2026、2028大勝。



鄭麗文說，以2026年縣市長選舉為例，縣市首長候選人，現任優先，只要有意願連任者，一定尊重支持他，都不是藍白執政縣市，如果雙方有合適的人選可以透過民調產生，如雙方衹有一個候選人，雙方全力支持這個候選人，至於民調的方式是要藍白共同選定，進行民調，最後執政團隊也要培養新人，讓藍白合作，來組成執政團隊。



張亞中則表示，藍白合最重要的就是要下架民進黨，但是合作的動機是什麼？是自己力量不強，需要合作才可以獲勝？是不是年輕黨員太少？民眾黨很多，所以要合作？但是如果國民黨自己不能改革壯大，只寄託在白色力量，這樣的合作可以持續多久？



張亞中提到，藍白合要公平、相互尊重，若沒有公平、信賴合作，很容易有問題。國民黨如何壯大是重要的條件，今天選舉，不是解決內部問題，未來跟白色力量充分溝通瞭解，藍白當然要合作，但是2024失敗的經驗也要記取教訓，不能只是高層候選人的民調較勁，而忽略基層感想，這種合作可能就不適合。



羅智強則說，藍白合有兩個路徑，一個是制度性解決，一個是信任性解決。他近日跟藍委翁曉玲、吳宗憲等將推動“總統二輪決選制”，並採雙軌並進方式，分別提出《中華憲法增修條文》及《總統副總統選舉罷免法》修正案，這不僅解決藍白問題，也解決“少數總統”的困境；制度性的問題絕對是公平、公正、公開，藍白一定要彼此有信任，他可以在未來做好相當好的角色。



中天新聞20日下午舉辦“國民黨主席大辯論”，邀請6名候選人中的其中4人羅智強、鄭麗文、張亞中、郝龍斌出席，但郝以作業上來不及而婉拒。該辯論依序分為理念表述、交互詰問、彩蛋提問、犀利提問、網友提問、結辯時間等6階段。