2028多人爭取怎辦？羅、張、鄭各提解方

提問人蔡正元（左）向三位國民黨主席候選人提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人張亞中、羅智強、鄭麗文今天出席中天新聞主辦的辯論會。其中的犀利提問部分，由前藍委蔡正元詢問“2028選舉，假設黨內有盧秀燕、韓國瑜爭取，民眾黨有柯文哲，會如何具體處理？還有不分區‘立委′名單如何避免成為主席口袋名單？”



羅智強具體回應說，在大選的部分，黨內現階段大家認為共主是台中市長盧秀燕，但他當主席後，就會開始進行意見徵詢，徵詢相關人選意願，然後建立機制，至少要請9家民調公司做民調，然後決定內部提名程序。



羅智強說，在藍白合作上，如果有辦法在2028年之前修正選制為絕對多數的兩輪決選制，藍白可以透過制度解決，不然就要進入互信機制，雙方這段時間就開始累積信任基礎很重要。至於地方縣市長，他說，現任縣市首長保障是合理事情，民眾黨希望挑戰的部分，也是非現任藍營首長區域，這是雙邊有共識的表現，未來雙方要坐下來談機制的話，也是以民調作為參考。而不分區“立委”名單，會交給2028參選人來決定。



張亞中對此表示，大選提名的話，會辦一個公平公開初選、電視辯論會非常嚴格，還要經由社會檢驗，人選產生後，自己則會將黨主席兵權交給2028候選人；縣市長選舉上，藍白兩黨都是主體，國民黨內部已經產生候選人後再跟民眾黨進行溝通，一切按照規矩和制度，制度和民調事前都必須經過兩黨討論。



他也說，不分區“立委”名單絕對非常重要，要考慮戰鬥力“立委”人選，大家共同討論，過程中也必須考慮所代表職業、象徵性意義，讓民眾能夠肯定優秀的不分區代表。



鄭麗文則回應說，不分區“立委”一定要回歸制度，國民黨有現成提名辦法，一切回歸黨原有制度，重視資深制度，還有僑胞代表、學術界等，必須要有完整代表性，一定要有助大選候選人加分，和未來的施政協助，所以名單應由主席跟大選候選人共同決定，然後中央委員投票，產生夢幻名單。



她強調，制度一旦決定，誠信很重要，藍白合能否成攻，也取決於未來兩黨主席，按照制度公開進行。絕對不可以由主席私相授受，欽定未來2028人選。