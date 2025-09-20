張亞中、羅智強、鄭麗文談如何團結國民黨

提問人周錫瑋向三位國民黨主席候選人提問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人張亞中、羅智強、鄭麗文今天出席中天新聞主辦的辯論會。國民黨前台北縣長周錫瑋在提問環節時問到，國民黨連續輸掉3次大選，除黨內排擠、內鬥、沒有方向，不團結也是重要原因，未來的國民黨主席該如何領導“立法院”、制衡民進黨，讓國民黨團結？



張亞中首先回答說，團結永遠是千古不亙的命題，這也未有爭議。但若國民黨沒有共同理念，再喊團結，都是和稀泥、都只是權利分配。他指出，國民黨近年靈魂和紀律不斷喪失、鬆散，關鍵在於有沒有私心，“大家的私心太多，一個制度都沒辦法堅持下去”，團結其實很容易，作為黨主席的人格特質、政治風骨，能不能大公無私，才能讓人尊重和信服，進而團結。



羅智強則強調，團結其實非常難，難在能不能“從自己做起”，他也談及自己自身的經驗，認為勝利不是只是他一個人，而是很多人願意幫助他，他這幾年也親力親為，幫整個國民黨募了三千萬。他指出，正是因為團結難做，才要從自己做起，而不是期待別人，這也是他一路走來給自己的期許，也是黨內新生代“立委”站出來支持他的原因。



鄭麗文回應說，自己未來會是最接地氣的黨主席，走遍所有鄉鎮區黨部，重視基層黨工及黨員的心聲，因為她這段期間去中南部拜會、與黨員見面，基層黨員確實士氣非常低落，因為國民黨這幾年受到民進黨的司法追殺政治迫害，未來她要成立司法正義律師團，全面聲援力挺黨員和同志。



鄭麗文強調，“最重要的是，主席有沒有跟黨員站在一起，主席承諾黨員黨工的，有沒有說到做到？”這些她有信心能做到。