張亞中結辯批鄭麗文、羅智強都沒準備好

國民黨主席候選人張亞中。（照：中天新聞提供） 中評社台北9月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席候選人張亞中、羅智強、鄭麗文今天出席中天新聞主辦的辯論會。在結辯階段，張亞中仍維持一貫作風，除了述說理念也批評對手鄭麗文和羅智強在兩岸如何和平的問題上，空有口號沒有實際方法，根本沒有準備好。



張亞中說，台灣的處境已經非常危急，甚至還有人擔心有沒有2028還不清楚，現在是上天給國民黨機會，今天是選黨主席，不是選“總統”，現在最急迫是要求變，要讓大家認為是有黨魂跟有制度的政黨，更重要是要大家找出路，這屆國民黨主席最重要責任是否是能為兩岸和平開一個曙光，而不讓美國總統特朗普在2028之前將台灣賣掉，這是國民黨重中之重。



他批評羅智強說九二共識是兩岸政策的“標配”，會強調“一中各表”，但兩岸問題的真正核心是“一個中國”原則與國家統一，“一中各表”無法搞定兩岸和平，最多只能處理兩岸事務交流以及經貿協商。所以他主張恢復國統綱領，開啟國共政治對話，雖然會被民進黨抹紅，但如果國民黨堅持立場與大陸談出結果，而且既不傷害台灣的利益，又能維護兩岸和平與安全，這才是國民黨贏得2028大選的法寶。



張亞中也提到，今天同台的羅智強、鄭麗文，4年前的國民黨主席選舉都站在現任黨主席朱立倫的旁邊，雖然羅、鄭都說自己是中國人，但方法論在那裡？衹有口號，而他過去捍衛中華史觀、台灣人是中國人的立場，被批“紅統”，羅、鄭又在那裡？2人以及現在國民黨高層都沒有準備好。



鄭麗文在結辯時則表示，在歷史的十字路口，國民黨負有重大歷史使命，對國民黨如何扛起重責大任，她有很深的思考，自己是一個有骨氣、爭氣的成長的孩子，今天國民黨要有骨氣、志氣、爭氣做給大家看。



鄭麗文說，歷史重擔很沉重、要做的事情百廢待舉，因為自己的參選，大家的熱情已被燃起，的確時間不站台灣這邊，台灣現在面對包含關稅、兩岸的危機，她不衹有成熟、有經驗的團隊可以成熟處理，但重點是國民黨能否扮演承先啟後的關鍵角色。



羅智強結辯時則強調，他完成登記回去跟失智的父親報告，他父親是個碼頭工人，不怕吃苦、不怕挫折，秉持父親精神，他在沒有家世背景下，進入國民黨開始從政之路。他走遍全台灣，風吹日曬雨淋、走到兩隻腳都起水泡、還扭傷腳，還是一樣忍著痛為同志輔選、為公投發聲，甚至為公投夜宿街頭49天，這些就是他一步一腳印走進基層和群眾。



羅智強說，國民黨最缺乏不就是讓人民感動的聲音，走到人民身邊，聽人民的傾訴，自己就是用這顆心、和起水泡的雙腳，和身體所有力量在伸張國民黨的信念。