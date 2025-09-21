國民黨主席選舉辯論　“中國人”成主旋律

由媒體自辦的國民黨主席選舉辯論20日登場。（中天新聞提供） 中評社台北9月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席選舉將在10月18日投票，首場由媒體自行主辦的辯論會20日登場，邀請了候選人鄭麗文、羅智強、張亞中和郝龍斌，但郝因故未參加。



整場辯論主題大致是聚焦在如何促成藍白合，以及最重要的兩岸路線上。藍白合不用講，當然是新任主席的重點，但和過往黨魁選舉在兩岸問題上都很保守，多提九二共識保本的氛圍不同，中壯派代表的羅智強在會中大談“我是台灣人！我是中國人！”的論調，確實會讓外界感受到改變。



而這是否代表藍營在經過擊退大罷免後，論述上的空間，能更勇敢直面過去兩岸歷史的連結，且向社會大眾導正綠營長年灌輸給年輕一代的分裂主義，為兩岸本是一家的概念，可能是這場選舉更值得觀察的重點。



綜觀這樣的發展，很大原因可能和網紅“館長”陳之漢有關，館長日前二度前往大陸訪問，全程直播讓年輕支持者瞭解大陸的真實狀況，且他高舉“兩岸一家親，我是中國人”的招牌，目的就是要打破民進黨對台灣年輕人建立的信息繭房，不再讓兩岸仇恨對立的氛圍繼續，才有談兩岸和平的空間。



這樣的氛圍顯然也讓正在進行主席選舉的國民黨候選人們選擇上車，加上在歷經綠營大罷免大失敗，“抗中保台”牌被認為已失效的狀況下，“我是中國人”的論述推廣，現在似乎可以說正是大好時機，在對抗綠營抹紅、貼標籤的攻勢上會更有底氣。



在這背景下，羅智強在辯論會中多次提及“我是台灣人，我是中國人，我的中國是‘中華民國′”的所謂三段論，即便此論述的基礎比較類似“一中各表”的概念，但以羅是民選“立委”，加上是藍營指標型的中生代等等身分來說，已是有所突破，他也提及自身實例，談“我是中國人”不用怕選舉會輸。

