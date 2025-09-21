中評關注：張善政布局桃園藍白合為連任鋪路

桃園市長張善政20日出席民眾黨桃園市黨部成立大會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政20日現身台灣民眾黨桃園市黨部聯合服務處成立大會，不僅刻意穿上藍白合的上衣到場，整場活動還全程待好待滿，誠意滿滿的舉動也讓民眾黨主席黃國昌看在眼裡，猛誇張善政是結合理工男與科技男於一身的謙謙君子，藍白在桃園的緊密互動，也為張善政2026的連任之路埋下伏筆。



科技業出身的張善政過去不論是擔任“科技部長”、“行政院副院長”、“行政院長”和2020大選和國民黨籍“立法院長”韓國瑜搭檔參選，長年都是以無黨籍身分從政，直到2022年被國民黨主席朱立倫指定空降參選桃園市長後，才正式加入國民黨，黨齡雖然僅3年多，卻儼然已成為在黨內少數能和國民黨籍台中市長盧秀燕平起平坐的黨內最大咖。



這從國民黨主席選舉以來，張善政多次被點名是接任黨魁的熱門人選就可以看出，儘管張對外始終強調自己沒有意願，但國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁日前仍透露，和朱立倫直到11日仍在勸進張參選，但張已表達將固守桃園的立場，也意味著張善政的2026連任之路已經展開。



據了解，張善政20日上午原本另有行程，但後來仍排除萬難專程到場出席民眾黨桃園市黨部聯合服務處成立大會，並全程待好待滿，且在張的領軍下，包括國民黨籍桃園市議會議長邱奕勝和桃園5席藍委牛煦庭、涂權吉、萬美玲、呂玉玲、邱若華也都現身，給足民眾黨主席黃國昌面子。



照理說，民眾黨插旗桃園，目標劍指2026地方選舉，對許多國民黨籍桃園市議員也可能帶來威脅，但張善政仍展現誠意，以桃園市大家長的身分展現從中央到地方藍白合一條心的決心。而當黃國昌被媒體問到2026桃園市長選舉白營是否會自推人選或支持張善政時，除強調現在談還太早外，也猛誇張的施政有目共睹，未來白營會和張保持友好互動。

