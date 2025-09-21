賴清德頭份義民廟贈匾　盼客家精神永流傳

賴清德21日到頭份義民廟贈匾。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月21日電（記者 盧誠輝）賴清德21日到頭份義民廟贈匾，他特別感謝客家鄉親對台灣社會的貢獻，並推崇客家忠義、晴耕雨讀以及永不退縮的硬頸精神，希望客家精神能夠永遠流傳。



賴清德21日前往苗栗縣頭份市義民廟參拜，致贈“旌忠彰義”匾額，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、民進黨籍“立法委員”沈發惠、“客委會主委”古秀妃、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、民進黨籍苗栗縣議員陳光軒、許櫻萍、徐筱菁、陳春暖、曾玟學、陳品安等人都到場出席。



賴清德在致詞時表示，他很高興今天能夠再次到苗栗頭份義民廟，一來是叩謝神恩，感謝義民爺保境安民，同時也感謝義民爺保佑，讓他跟蕭美琴在去年得以得到大家的支持，順利高票當選；二是他這次特別前來獻匾，表彰義民爺“旌忠彰義”的忠義精神；三是他也特別為大家祈福，祈求義民爺保佑大家平安。



賴清德強調，他對台灣5百多萬客家鄉親始終很感謝，因為客家鄉親分散在全台不同角落與行業為台灣努力做出貢獻，客家精神除了忠義以外，還有晴耕雨讀的書香精神，也有克服困難的“硬頸”精神，客家鄉親毫不退縮與氣餒勇往直前的精神希望能永遠流傳。



鍾東錦也感謝賴清德今天能到頭份義民廟來賜匾，鍾指出，這也讓他想起過去蔡英文執政時期，多次到苗栗拱天宮參香祈福，讓苗栗拱天宮香火鼎盛，每年拱天宮遶境的進香人數更是以倍數成長，所以他很感謝賴清德今天能到頭份義民廟來賜匾，因為義民爺就代表是客家人的精神。