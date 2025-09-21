鍾東錦向賴清德請命　盼重新評估苗財政分級

苗栗縣長鍾東錦21日為苗栗財政分級當面向賴清德請命。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月21日電（記者 盧誠輝）賴清德21日到頭份義民廟贈匾，無黨籍苗栗縣長鍾東錦致詞時也當面向賴請命表示，苗栗縣的財政雖有改善，但縣市財政分級卻一下從五級躍昇到一級，對於縣府是極大的壓力，他懇請賴協助，讓苗栗縣府在申請計劃型補助款時，負擔能少一點。



賴清德21日前往苗栗縣頭份市義民廟參拜，致贈“旌忠彰義”匾額，包括無黨籍苗栗縣長鍾東錦、民進黨籍“立法委員”沈發惠、“客委會主委”古秀妃、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、民進黨籍苗栗縣議員陳光軒、許櫻萍、徐筱菁、陳春暖、曾玟學、陳品安等人都到場出席。



鍾東錦在致詞時指出，他有一點點小小的請求，因為苗栗縣最近幾年雖然經濟情況有進步，縣府的財政也逐漸在改善，他很感謝“中央”一直以來對苗栗縣政府的支持，但這次“中央”卻要讓苗栗縣從五級財政直接跳升到一級財政，這對苗栗縣政府來說會有很大的壓力。



鍾東錦說，他懇求賴清德能協助苗栗縣政府，不要讓苗栗縣的財政直接跳級太快，讓苗栗縣未來向“中央”申請的計劃型補助款可以比較順利，也讓苗栗縣政府的負擔可以少一些，這樣苗栗的各項建設才有辦法跟隨“中央”的腳步起飛，也能讓苗栗客家鄉親感受到更多的幸福。



對於鍾東錦的當面請命，賴清德在致詞時並未直接回覆，只表示過去在蔡英文上任之前，苗栗縣政府的薪水是發不出來的，都必須靠“中央”先借一筆錢讓苗栗的公務人員在過年的時候有薪水可以領，可以回家過年，但是這幾年來，苗栗縣的財政已經大幅改善了，他勉勵苗栗縣府團隊要珍惜每一份資源，要把錢花在刀口上。