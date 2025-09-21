賴清德竹北新天宮贈匾　讚鄭朝方年輕有為

賴清德21日到竹北新天宮贈匾，當面大讚鄭朝方年輕有為。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月21日電（記者 盧誠輝）賴清德21日竹苗跑透透，繼上午到苗栗縣頭份義民廟贈匾外，下午又到新竹縣竹北新天宮贈匾，賴在致詞時更大讚民進黨籍竹北市長鄭朝方年輕有為，鄭把市政做得成功也等於是幫助新竹縣各項政務推動，而鄭則是目前外傳2026新竹縣長選戰的綠營熱門人選，賴一席話也引發外界聯想。



賴清德21日下午到新竹縣竹北新天宮參拜，並致贈“覃恩廣溥”匾額，包括鄭朝方、民進黨籍“立法委員”范雲、民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、多位民進黨籍新竹縣議員等人都到場出席。中國國民黨籍新竹縣長楊文科和新竹縣藍白縣議員則都未到場。



賴清德在揭匾儀式後致詞表示，他今天很高興能夠來到竹北市，尤其是竹北市長鄭朝方所帶領的團隊都在場，他很感謝竹北鄉親對鄭的支持，鄭的表現也沒有讓大家失望，除努力認真推動市政工作外，也推動許多照顧竹北市民的福利方案。



賴清德指出，大家都很清楚，新竹縣最重要的就是竹北市，因為竹北市是新竹縣人口最密集和經濟最發達的地區，鄭朝方不但是年輕市長，也年輕有為，而竹北市政做得成功也等於是幫助新竹縣各項政務的推動，可以說是一舉兩得。



國民黨籍新竹縣長楊文科在2026即將卸任，外傳目前藍營包括國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢、國民黨籍“立法委員”徐欣瑩和林思銘都有意願，但最後確定人選則還未明朗化，反而是新竹縣綠營地方一直盛傳，鄭朝方極有可能將代表綠營在2026地方選舉挑戰新竹縣長寶座，也因此賴清德大讚鄭的一席話格外引發外界聯想。