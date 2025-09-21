合體郝龍斌表支持？盧秀燕四兩撥千金

郝龍斌拜會盧秀燕，兩人互動熱絡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月21日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人郝龍斌今天下午到台中市拜會同黨籍市長盧秀燕，兩人合體“吃播”，盧秀燕帶路品嘗在地米糕名店，兩人互動熱絡，盧秀燕並肯定郝龍斌為國民黨努力奉獻，無役不與，但對於是否就是支持郝龍斌選黨主席？盧秀燕則說，每位候選人都很優秀，只要願意來，她都樂意接觸。仍未表態。



國民黨主席選舉領表登記於9月19日截止，最終共6人完成登記參選，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人。



郝龍斌展開全台拜會請益之旅，20日先到雲林縣拜會“立法院長”韓國瑜，21日再奔台中與盧秀燕合體，尋求黨內大咖明星支持。盧秀燕安排郝龍斌品嘗台中市知名的“彩鳳米糕”，兩人邊共進晚餐邊交流。



郝龍斌稱讚盧秀燕都市治理成效有目共睹，扮演稱職的“媽媽市長”角色，獲得大眾青睞，是黨內相當重要的一員，所以他特別來台中請益。郝龍斌並回憶起與盧秀燕相識的過程，當年他還在台大任教的時候，盧秀燕還是電視台新聞記者，當時盧秀燕提出採訪邀請被他婉拒，但盧仍努力不懈的等候，讓他非常感動，破例接受採訪。



盧秀燕則笑稱，因為郝龍斌受不了她的死纏爛打，才開啟了彼此的淵源，今天郝龍斌也是第一次對著鏡頭“吃播”，兩個第一次都獻給盧秀燕，實在不好意思。她並肯定郝龍斌對國民黨貢獻良多，不管在任何職位甚至是沒有職位的時候，國民黨每次選舉，郝一定會幫忙。



盧秀燕說，郝龍斌也許不是最耀眼、最有聲量的那位，可是無論是大選也好、地方選舉也好甚至是補選，郝龍斌都會自動自發甚至自掏腰包幫忙黨內同志，假如仔細去看郝龍斌一路走來的過程，其與國民黨之間的關係及感情，可以感受到有十足的使命感，長期為黨付出，這個態度是蠻重要的。



媒體追問盧秀燕，與郝龍斌同台是否就代表支持郝選黨魁？盧秀燕回答，國民黨人才濟濟，每一位參選的同志都很優秀，任何候選人只要願意來，她都樂意傾聽，也樂於接觸。現在候選人已底定，希望黨內能把選舉當做喜事，每個人高高興興、和和氣氣，選出最好的黨務領導人。