中評關注：盧秀燕不表態挺誰選黨魁打安全牌

盧秀燕向鄭麗文喊加油。（中評社 資料照） 中評社台中9月22日電（記者 方敬為）中國國民黨主席預計今年10月18日改選，共6人參選。“藍營一姐”台中市長盧秀燕迄今仍未公開表態支持對象，盧傾向不表態，有幾個考量，首先她是現階段2028大選的黨內“最大公約數”，無論誰當選，各路人馬都要“尊盧”，無表態之必要；其次，本屆選舉“世代交替”成議題，若表態不慎，容易被貼上負面標籤，不如低調，打安全牌。



國民黨主席選舉領表登記於9月19日截止，最終共6人完成登記參選，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校校長張亞中等人，候選人陣容底定。



值得注意的是，盧秀燕即使宣布不參選黨魁，其名號依舊成為這次選舉的熱點話題，因為大部分候選人都將“提名盧秀燕參選2028大選”列為政見，但盧秀燕迄今仍未表態究竟支持誰。



中台灣黨政人士透露，其實大部分的候選人都已到台中私下拜會過盧秀燕，就是希望爭取“藍營一姐”的支持，不過按照盧的個性，應不會公開表明支持意向，目前有與盧秀燕在公開場合同台的包括郝龍斌、鄭麗文。前者在9月21日到台中市拜會盧秀燕，兩人合體“吃播”，盧秀燕肯定對方長期為黨付出，但也沒有表態支持；後者則是在8月21日，兩人在反罷免的場合同台，盧秀燕牽起鄭麗文的手高喊三次“加油！”

