中評關注：賴清德下鄉巡迴座談的背後目的

賴清德21日到竹北新天宮贈匾。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹9月22日電（記者 盧誠輝）大罷免大失敗後，民進黨從6日開始啟動22縣市巡迴座談，由賴清德親自領軍，帶著新任民進黨秘書長徐國勇全台跑透透，美其名是要傾聽綠營地方基層的聲音，但賴更關心的卻是“中央”政策在地方的執行效益，不但已讓下鄉巡迴座談會流於形式，背後的主要目的更凸顯賴想“中央”、地方一把抓的企圖與野心。



賴清德21日竹苗跑透透，上午先到苗栗頭份義民廟，下午又趕到新竹縣竹北新天宮，這也是賴下鄉的基本款，先是到各縣市的廟宇參拜或贈匾，之後再和綠營地方基層展開閉門座談會。而賴下鄉出場時總是笑容可掬，除親切問候現場民眾外，致詞時也總不忘以開玩笑的口吻強調，若有問題可以當面向他提出“質詢”，但總是被笑聲和掌聲輕輕帶過。



以無黨籍苗栗縣長鍾東錦為例，鍾21日就向賴清德當面請命，懇請“中央”能重新評估苗栗縣的財政分級，而站在鍾身旁的徐國勇一聽便隨即伸手不斷對鍾拍肩安撫，賴隨後致詞時對鍾的當面懇託也沒有直接回應，反而還拜託鍾要多多支持民進黨籍苗栗縣議員，強調不管是蔡英文或他執政以來，從未把苗栗當作是外人。



賴清德下鄉拜廟致詞開場，總不忘一一唱名所有到場綠營民代，看似相當尊重地方基層，但以21日苗栗場為例，卻連民進黨籍苗栗縣議員陳春暖的名字都叫錯。但類似這些連賴清德都叫不出名字的許多綠營基層民代，在大罷免時為了配合黨中央要求，在地方承受巨大壓力，早已怨聲載道，而這也應該才是賴想啟動下鄉巡迴講座的主因之一。



據了解，賴清德在各縣市舉行的閉門座談會中，多會感謝綠營基層民代對大罷免的付出與辛勞，也會聽取綠營基層民代在地方經營的困境與需求，但賴更關心的卻是“中央”政策在地方的執行效益，包括租屋補助、高中以下免學費、大學私立學校津貼補助等民生議題，賴都相當關心，很在意“中央”政策在地方的實際成效。

