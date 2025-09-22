中評關注：郝龍斌起手式精準　透露背後自信

國民黨主席候選人郝龍斌20日和台中市長盧秀燕合體。（取自郝龍斌臉書） 中評社台北9月22日電（記者 張嘉文）17日才決定參選中國國民黨主席的前台北市長郝龍斌，在19日正式登記為候選人後，起手式便是拜訪黨籍“立法院長”韓國瑜，接著隔日再和黨籍的台中市長盧秀燕合體，盧、韓是藍營在政壇最具聲望和影響力的兩人，盧秀燕更被認為是競逐2028大位的不二人選。



而目前藍營主流想法，是如何找出一位能穩住黨內的主席人選，先順利贏得2026年地方選舉，之後扮演成功的造王者或造后者，2028年大選順利重返執政的背景下，郝龍斌獲得韓國瑜和盧秀燕兩人願意公開合體，一定程度代表了他們對郝的認可，這樣的第一步可說相當精準，也透露出郝選擇缺席由媒體自辦的辯論會背後的自信。



總體來看，郝龍斌這些動作不僅象徵他取得黨內主流的肯定，也展現他有能力成為“團結者”，而非單一派系的代表，這樣的訊號，對於目前強調整合與穩定的國民黨而言，就具有吸引力。



國民黨主席10月18日進行改選，候選人包括郝龍斌、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前“國大代表”蔡志弘等6人。



郝龍斌背後的自信和優勢，來自於他完整的政治歷練與穩健的個性，且除了原本由其父親郝柏村傳承的軍系支持外，此次還有本土派議長的串聯，國民黨主席選舉和一般選舉不同，可以說誰掌握更多的黨員票，誰當選的機會就更大，在這結構下，郝目前的優勢可說相當明顯。

