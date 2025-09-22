中評關注：高雄初選年底民調　整合壓力來了

爭取初選的綠委許智傑20日競辦開幕茶會湧入超過2千人，場面盛大。（圖：許智傑服務處提供） 中評社高雄9月22日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長初選4搶1競爭激烈，綠委許智傑20日競辦開幕，初選對手綠委林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩先後到場祝福，積極展現君子之爭，有如怕被外界見縫插針。民進黨預計年底前民調，最後3個月時間，內外壓力紛至沓來，是否越鬥越兇？誰會被整合？或誰要出手整合？將會是主旋律。



陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨高雄市長初選有綠委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩等人參選，競爭激烈，對手國民黨則是早已定於一尊的藍委柯志恩。上週陸續已有高雄初選民調公布，初選氛圍漸趨緊張，也吸引政壇討論誰強誰弱。



近期高雄美濃地區農地遭盜採呈現深達20公尺、面積超過6公頃的巨坑，有如“大峽谷”遭外界撻伐，連帶該選區的邱議瑩聲勢下滑，加上林岱樺涉助理費案後仍選到底，政壇盛傳民進黨內在逼許智傑退選，讓同為新系的賴瑞隆有機會脫穎而出。



由於民進黨選舉對策委員會也已初步同意，在今年底前完成台南市、高雄市、嘉義縣3縣市的黨內初選，較原先規劃的明年1月時間點再提前。代表高雄初選4搶1局面將在3個月後展開初選對決，許智傑20日舉辦初選競選辦公室開幕宣示戰到底。



但受到外界輿論與黨內壓力，許智傑20日初選競辦開幕號召超過2千人到場展氣勢，初選對手賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺先後受邀到場給予祝福，4人同場都展現君子之爭的風度，就怕被外界見縫插針，大做文章。

