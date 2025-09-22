蔡壁如：柯若能戰2026　選台南市長必勝

台灣民眾黨籍蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／台灣民眾黨前主席、前台北市長柯文哲涉京華城案遭羈押1年，本月交保後，被視為影響2026地方選舉的關鍵因素。民眾黨前“立委”蔡壁如受訪時表示，如果柯文哲在2026年仍具參選資格，她建議直接在賴清德的本命區展開對決，“柯文哲參選台南市長必定能夠勝選”。



蔡壁如在《REAL TALK真實對話》節目專訪中表示，依照選罷法，柯文哲如果涉貪被判重罪10年以上，是不得參選的。蔡壁如說明，參選資格的限制主要為涉貪判刑10年以上及排黑條款兩項，而柯文哲並無涉及黑道相關問題。



蔡壁如指出，先不談2028大選。如果2026年柯文哲可以選舉，就是他若還有資格、有能力參選的話。她個人會建議柯去參選台南市長，直接對決賴清德，這才叫做政治上面的政治意義。



談及2026年地方選舉，蔡壁如分析，若柯文哲屆時仍具備參選資格，她會建議柯文哲投入台南市長選戰。她認為，在民進黨目前面臨內部紛擾，加上司法案件的影響下，柯文哲若參選台南市長必定能夠勝選。



對於是否探視柯文哲？蔡壁如表示，柯文哲交保後，很多人要她去見見“老闆”。她當然要去見柯文哲，很想問他身體狀況好不好，先把身體照顧好。不過，她不急著一定要去見柯文哲，因為民眾黨“立院”黨團主任陳智菡之前去跟他同車，就被檢調提抗告。