外媒分析：美國暫停對台軍援可能成新現實

美國防部過去提供給台灣的軍事物資，被發現許多不堪使用。（照:美國國防部監察長辦公室官網） 中評社台北9月22日電／美媒先前揭露，美國總統特朗普為促成“習特會”，今夏拒絕一筆逾4億美元（約新台幣121億元）的對台軍事援助。英國《衛報》指出，特朗普暫停對台軍援，令外界擔心他會利用台灣為籌碼，與中國達成貿易協議；專家認為，華府暫停對台軍援恐讓北京有機可乘，特朗普原本只是“暫時性的戰術退讓”，最終可能延長成為“新現實”。另有日媒指出，中國正試圖要求美方以“不支持台灣獨立”，作為特朗普訪中的條件。



《華盛頓郵報》19日引述知情人士消息指出，特朗普的這項決定，代表美國對台政策的重大轉向。據悉，這筆對台軍援計劃涵蓋彈藥和無人機，將比先前幾輪美國提供的武器“更具殺傷力”。還有人透露，特朗普政府認為，台灣應如歐洲國家般出錢買武器。



《衛報》20日接著報導，自2022年起，美國總統每年獲得國會授權，利用“總統撥款權”可向台灣和烏克蘭提供10億美元的美國武器，但特朗普在今年初再度執政後，立場改變，不支持無償提供武器。



根據《中時新聞網》報導，自特朗普第2任期開始，對台政策明顯降溫。他質疑美國援台的價值，認為台灣應該支付美國“保護費”。台灣也相應增加“國防”開支，並計劃在2030年前，將“國防”預算提升至GDP的5%。



特朗普暫停對台軍援的消息經華郵曝光後，引發關切，在台北的南港展覽館正在舉行“台北國際航天暨國防工業展（TADTE）”，也掀起討論。《衛報》指出，台灣政府不願證實或否認《華郵》的報導，僅稱美國“長期一直支持台灣加強“國防實力”。



“國際危機組織”東北亞資深分析師楊皓暐認為，特朗普暫停對台軍援，可能是為了讓他專注與北京達成最佳協議，而將台灣問題“擱置”，並非放棄台灣。不過，他也警告，特朗普將暫停對台軍援視為“暫時的戰術性退讓”，但事實上是為北京創造機會，讓“暫停”持續，進而可能演變成一種新的現實”。