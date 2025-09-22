最新民調：63%不滿賴兩岸政策　爆增二成

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／賴清德上任一年多來，民眾對其兩岸政策的觀感急遽惡化。一份最新民調顯示，不滿意賴清德處理兩岸關係的比例，從去年的43%上升至63%，一年內爆增20個百分點；滿意度則從44%大跌至26%。



根據《聯合報》22日公布“兩岸關係年度大調查”最新民調，顯示63%民眾感到不滿意；其中，中國國民黨與民眾黨支持者，不滿比率高達九成以上。民進黨支持者雖有六成七表示滿意，但仍有26%不滿意。中立選民傾向者極為負面，僅23%滿意，高達58%表達不滿。



此外，針對賴清德就任後多次強調“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”，並稱中國大陸是“境外敵對勢力”。該民調顯示，63%受訪者認為此論述對兩岸關係帶來負面影響，僅18%認為正面影響。至於陸配補繳除籍證明、追究台灣藝人在陸言行等政策，也有61%民眾認為帶來負面效果。



儘管大陸軍機、軍艦頻頻繞台，88%的民眾仍主張兩岸必須維持溝通管道，其中53%認為“非常需要”，35%認為“還算需要”。即使是民進黨支持者，也有75%認為不能斷絕對話。在經貿面向，46%受訪者希望兩岸持續加強合作，創下近四年新高。主張減少交流的比率則下降至13%。顯示在政治氛圍緊張下，民意仍傾向維持現狀並強化經濟互動。



該份民調也顯示，多數台灣民眾認為在美中之間應維持等距立場，不應向任一方傾斜，比例近年都維持在六成六左右。支持傾向美國的比率從兩成一降到一成八，主張靠攏大陸者則增至一成二。即便在民進黨支持者中，也有過半（51%）贊成等距政策，高於傾美的四成六；國民黨、民眾黨支持者及中立選民中，更有近七成主張不偏不倚。