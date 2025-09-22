年輕人當賴面喊“謝謝萊爾校長”　網友狂點讚

Threads網友分享短片，一名年輕人在活動中從賴清德手裡接到小禮物時突喊“謝謝萊爾校長”。（照：政客爽粉專） 中評社台北9月22日電／綠營鼓動青鳥大罷免結果大失敗，賴清德的鬥爭路線遭質疑，民調持續下探。日前有網友二創“萊爾閱兵”影片細數綠色執政劣跡，引全網瘋傳。近日有Threads網友分享短片，他在活動中從賴清德手裡接到小禮物時突喊“謝謝萊爾校長！”引發青鳥不滿嗆聲，但讚聲他的網友多上十倍。



中國國民黨創作的“萊爾校長”系列動畫不但引發網路二創熱潮，近日還有演變成全民運動的趨勢，不少人以大玩萊爾校長哏為樂。



根據《中時新聞網》報導，Threads上有脆友PO出一則短片，畫面中賴清德在與民眾近距離接觸的活動中，發送限定版零食，這位自拍的民眾拿到零食竟喊“謝謝萊爾校長！”



該活動看似是府方的參觀行程，該脆友直呼“人生成就get（達成）！對賴清德說：謝謝萊爾校長。”但此舉引發Threads上青鳥不滿，有些脆友罵他“超沒品”、“沒禮貌”、“人家主人歡迎客人，有夠低級”。



但批評隨即被海量的點讚聲援淹沒，聲援網友說“萊爾校長又不是什麼侮辱詞，講就講阿”、“你…有種”、“好爽，超好笑”、“不然要像誰丟書、丟鞋子，才比較有品味，值得嘉獎嗎”、“青鳥氣瘋”、“各位不要急，2027他拜票的時候，大家都有機會對他說萊爾校長哦”、“你沒有被隨扈撲倒嗎”、“水啦，畢竟我們沒有光復，根本沒有‘總統’啊！叫萊爾校長剛好而已”、“比起那些拿遺照的水平好太多”、“學生們終於有希望了，看到曙光”。