雙城論壇延期　賴士葆批綠給北市府穿小鞋

藍委賴士葆。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）2025台北上海雙城論壇原預計26日至27日於上海舉行，但因行程與簽署MOU等審查事項未完善，台北市府今天宣布確定延後。中國國民黨籍“立委”賴士葆22日表示，“賴政府”嘴巴講說不排斥兩岸交流，事實上處處給台北市政府穿小鞋，別忘了是陸委會先開炮的。



2025台北上海雙城論壇預計26日至27日於上海進行，陸委會18日雖表態期待如期舉辦，但也設下4項“提醒”，包括蔣市府應避免涉及事屬“中央”事項，如兩岸觀光。台北市政府副市長林奕華22日上午一早對外說明雙城論壇將延後的消息，並指出一個月前送審查MOU資料，但“中央”各部會至今還未完善審查核定。



據瞭解，蔣市府一個月前送出的MOU審查部分，至今未獲政府各部會回音。而11日晚間送審行程相關資料，至今也未獲陸委會准否。為求更周延的準備，台北、上海共同決定延期舉辦2025台北上海雙城論壇。



賴士葆22日上午接受媒體訪問表示，“賴政府”處處給北市府穿小鞋，別忘了是陸委會先開砲的，要求北市府應避免涉及事屬“中央”事項，如兩岸觀光，連觀光都要管了，更何況其他涉及簽署MOU的部分。



賴士葆說，在大罷免期間，只要跟大陸的接觸，或沒有講比較偏“台獨”的言論，綠營馬上就把“中共同路人”這頂大帽子扣上去。很清楚看得到政府、各部會都知道賴清德要什麼，因此就想辦法卡這個、卡那個，雙城論壇只能變成要往後延了，這件事很清楚。