萊爾校長風潮蔓延　綠委批國民黨侵權應停止

民進黨團書記長陳培瑜接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）一名年輕人日前在Threads發布短視頻，他在參觀府時從賴清德手中接過限定版零食時喊“謝謝萊爾（英文Liar騙子諧音）校長！”引發熱議。民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜22日表示，起源是中國國民黨的侵權二創文宣戰，請國民黨別再侵權。



短影音中，年輕人在府內從賴清德手中接過府方限量版零嘴說“謝謝萊爾校長！”賴清德則無反應。“萊爾校長”起源於國民黨中央黨部在大罷免大失敗後利用AI二次創作美國動畫“南方四賤客”影射萊爾校長是賴清德，引起廣大討論。



陳培瑜22日在“立法院”受訪表示，這個參觀的朋友當面喊萊爾校長，諷刺意味濃厚，當然這位朋友可能有對“國家”與執政黨的期待，726、823大罷免選舉後，是有很多諷刺聲音，那就是要與人民更多溝通。



陳培瑜說，但關於萊爾校長這個詞，是國民黨侵權IP二創，國民黨應站出來說明，但國民黨卻還製作萊爾校長的舒壓球，不管國民黨是要捐款還是販售，一再侵權，國民黨還活在海盜王國的年代嗎？幾個要選國民黨主席的人，要不要談談國民黨文宣戰的素材，是否一再侵權？



媒體問關於新會期的召委，是否要競選縣市首長的民進黨籍“立委”都要爭一下？陳培瑜說，民進黨過往召委都會討論，都尊重，黨主席賴清德有指示是要更公開的選舉。而“立院”每個召委的排案權、邏輯，都希望藍綠白召委能公平、公正、公開、排好議事。



陳培瑜說，去年國民黨團統刪很多提案，還提出荒謬提案，她希望藍白回歸委員會的中心，比如去年“國安會”有很多交流、秘密會議的相關預算都被刪除，希望今年不要發生。而“立法院”預算中心、總務科的主管職都是國民黨籍“立法院長”韓國瑜任命，對於有沒有偏頗？幾次議事攻防中，的確都使議事人員行政不中立，議事人員大可不必袒護特定政黨。



關於賴清德宣布年收入62萬新台幣以下，免繳綜合所得稅？陳培瑜說，新稅制還要跟“財政部”溝通，要有完整規劃，如果減少稅收，怎支應“國政”需求？還有“經濟部”要不要來拉高收入？她期待全新的“行政院”，能讓全民有感。