雙城論壇延期　林奕華：MOU內容待協調

台北市副市長林奕華。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／台北、上海雙城論壇原本預計26至27日於上海舉行，但台北市政府22日上午臨時發布聲明，台北、上海雙方決定本屆雙城論壇不在9月舉辦。中國國民黨籍台北市副市長林奕華隨之出面受訪表示，在簽訂的兩個MOU部分，“中央部會”有意見。他們也要跟上海方協調，考量雙城論壇是目前兩岸唯一的官方平台，所以協調好希望雙方都能有更好的準備之下進行。她也否認台北市府有壓線送件情形。



媒體報導，林奕華今天上午9時許受訪表示，最近在經過很多事務性、技術性審查、協調進度評估後，覺得需要再經過更周延準備，就決定不在9月這個時間來辦理。



林奕華說，目前兩岸唯一官方交流平台就是雙城論壇，一定要確定非常穩健、周全，也希望這樣交流真的有發揮它實質的交流效果，為兩岸加分。所以，有些細節部分希望可以有更多籌備時間讓其更周延完整。所以協調好希望雙方都能有更好的準備之下進行。



是否是因為送件給陸委會遲遲沒核可所以耽擱?林奕華說，雙城論壇牽涉部會蠻多的，會有兩個MOU(備忘錄)，這牽涉部會非常多，“的確在進度上是有點沒有我們想像中的順利，就像MOU有些部會是的確還沒有回覆是否OK，以及有一個MOU可能還在磋商相關內容。大家也知道這個磋商是台北市跟‘中央部會’還有跟上海方來做磋商。所以的確在MOU的內容上面都還沒有很完整的確定，這是目前實際上的一個進度。”



是否是陸委會要求補件?林奕華說，在MOU部分有些不一定是牽涉到陸委會，而是其他的部會。每年議會都非常關心在MOU的簽訂及實際上兩個城市能彼此交流互相學習。