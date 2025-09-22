陳佩琪曝柯文哲全身大小病　擔憂他撐不住

陳佩琪在臉書披露柯文哲返家後的身體狀況，以及監控中心查勤時間。（照：陳佩琪臉書） 中評社台北9月22日電／台灣民眾黨前主席柯文哲因涉京華城弊案，遭羈押1年後，日前以新台幣7000萬元交保返家，但需以電子腳鐐監控。柯妻陳佩琪今日再度發文表示，控監控中心改在清晨致電查勤，睡眠被中斷的情況下，柯文哲感冒無法好好休息，擔心“再這樣下去先生（柯文哲）身體真的會承受不了”。



陳佩琪22日上午在臉書表示，前些日子監控中心都在清晨3、4、5時打電話查行蹤，今天換成清晨6時，可能是想湊個整數吧，“以我們這種年紀，清晨被叫醒後，大概再也睡不著了”，所以她把主婦晨間該做的例行事項都做完一遍了，反正閒來沒事，騰些時間寫寫臉書和大家分享一下生活。



陳佩琪提到，新冠解封後， 醫界都在討論“免疫負債”（immunity debt）現象，這幾天她終於感受到威力了，先生被關押、禁見一年， 少跟人群接觸，就如同新冠流行時的封閉狀態，久了自然免疫功能下降，出來這幾天不但得了帶狀泡疹，又合併嚴重重感冒，整天昏昏沉沉的，除在書房看卷宗外，不然就是在距離1-2公尺的床上躺著休息。



陳佩琪表示，“我們不敢關窗吹冷氣（怕收訊不良），這幾天也押著他多休息，除了曾有一次騎Ubike出門和律師討論案情外，其餘時間都待在家中，也不知道為何清晨就會收訊不良，睡眠老被打斷，感冒沒得休息， 感覺他症狀更嚴重了”。



陳佩琪說，柯文哲本就有嚴重過敏體質， 一感冒就合併“Hyperactive Airway”發作， 感冒症狀會比一般人更嚴重，過去還敢給些短時間、大量類固醇使用， 現在得帶狀泡疹，再也不敢用類固醇了， 只能用欣流之類的，希望他能快點好起來，不然明天又要出庭了。



陳佩琪指出，昨晚監控中心是在晚上八時打點話常規查詢，不久前則是在清晨3、4、5時因訊號不良、有落跑嫌疑而查詢，今天則改成6時打電話來查行蹤，謝謝朋友的關心和建議， 家裡是從不緊閉門窗吹冷氣，室內也加裝了強波器， 但不知為何就是會在清晨、人在家中睡時收訊不良，“我們也不知要如何改善，再這樣下去先生身體真的會承受不了”。