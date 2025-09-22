電價調漲　盧秀燕：民生經濟壓力雪上加霜

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月22日電（記者 方敬為）電價審議委員會19日拍板，今年10月起民生電價調漲0.71%，國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，民進黨執政以來，電價已經連續調漲3到4次，雖然每次幅度不大，但累積下來也非常可觀，她呼籲，公營事業單位調整能源費率要審慎，尤其最近台灣正面臨關稅挑戰等經濟問題，此刻調漲電價，恐怕使民生與產業經濟壓力雪上加霜。



“經濟部”9月19日召開電價費率審議會決議，產業電價不調整，維持原先照顧產業等相關措施；民生電價則微調各級距單價，平均電價調漲0.71%。住宅700度以下每度調漲新台幣0.1元；701至1000度每度調漲0.2元；1001度以上每度調漲0.4元；小商家700度以下每度調漲0.1元；701度以上不調整，以減少物價波動。影響超過1400萬戶，調漲後將為台電公司全年帶來約新台幣64億元的電費收入。



針對電價調漲議題，盧秀燕22日出席“中市府與亞洲台灣商會聯合總會簽訂合作備忘錄記者會”受訪表示，電價調漲可能導致物價推升等負面效應，對民生與產業都非常辛苦。她若沒記錯，民進黨執政這2、3年來電價已經調漲3到4次，每次雖然都是微幅上漲，但加總起來的漲幅其實也非常可觀。



盧秀燕說，當前所有產業界、民生物價都在高漲，同時各國的貿易秩序都在重整，這時候政府調漲電價，確實讓人有些擔心，“有點雪上加霜的感覺”，電價歷經多次調漲，費率漲幅不小，在這種情況之下，政府要如何去協助各行各業，包括民眾能夠渡過難關？



盧秀燕認為，當物價高漲之際，或是當前產業界碰到很大困難的時候，公營事業的能源費率調整更應該慎重，平時調整沒有關係，但是當碰到重大困難、經濟困境，民生物資的費率又上揚，恐怕會使大家生活更加辛苦。