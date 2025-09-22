王義川爆遭跟拍　質疑和黃國昌、徐巧芯有關

綠委王義川受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北9月22日電（記者 張穎齊）民進黨籍“正國會”不分區“立委”王義川22日爆料，他去年6月遭“凱思國際”雇用的4人偷拍跟車、進出銀行、闖紅燈。豈料畫面竟被提供給中國國民黨籍“立委”徐巧芯來檢舉爆料。他更查出凱思國際與台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌有關係，痛批是跟蹤政敵、政治醜聞。



徐巧芯去年6月13日在臉書發文指出，接獲民眾檢舉，民進黨政策會執行長王義川闖紅燈違規左轉。王義川當時回應，遭連續性跟拍已影響人身安全，會報案請警方調閱監視器，確認這是民眾檢舉還是刻意的跟蹤威脅行為。去年6月11日當天上午他去桃園青埔的銀行辦事，就被跟蹤偷拍。



王義川22日在“立法院”議場前召開“跟蹤政敵、政治醜聞–偷拍集團現形”記者會表示，他從銀行回家2小時出來時，又一直被跟拍。他去年6月向警方報案後，再追蹤，經過1年多。於今年8月20幾日，看到桃園地檢署不起訴處分書。書中內容指出4名受雇於凱思國際的人士租車，凱思自稱是媒體。而檢察官認為媒體從後面拍攝，沒恐嚇、沒危害安全，因此不起訴。



王義川說，凱思跟蹤他9天，又再跟2天。他查到，凱思國際曾投資過求真民調，而凱思負責人與求真負責人在某時期還是同一人。凱思也投資《民報》媒體，而民報當時的法人代表是張晉源，張晉源就是台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會發起人，與黃國昌一起創立協會。



王義川說，他要請教徐巧芯，這是民眾檢舉嗎？凱思自稱是媒體，哪有媒體抓到新聞不報導？而以民眾的身份提供給徐巧芯？徐怎拿到的？他也要請問黃國昌最近的不起訴處分書出來後，有無跟凱思國際相關人員聯繫討論？這是台灣政治史上很大的政治醜聞，是否與徐巧芯、黃國昌有關？



記者追問，是否對黃國昌、徐巧芯進一步提出法律行動？王義川僅說，請他們2人回應後，他再回應。