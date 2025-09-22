盧秀燕開綠色通道　鼓勵海外台商回流歸根

“中市府與亞洲台灣商會聯合總會簽訂合作備忘錄記者會”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月22日電（記者 方敬為）鼓勵台商回流投資，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天與亞洲台灣商會聯合總會會長陳舒琴簽署“三合一綠色通道”合作備忘錄，盧秀燕表示，落葉歸根是華人的觀念，台商在外事業有成，總是要返台歸根，台中市投資區位完善，許多台商都想到台中來，也因此市府未來將以單一諮詢窗口機制，服務海外台商投資、置產與定居台中需求。



台中市政府經濟發展局22日舉辦“中市府與亞洲台灣商會聯合總會簽訂合作備忘錄記者會”，由盧秀燕代表市府與亞洲台商總會長陳舒琴簽約，宣布市府成立台商回流投資一站式服務窗口，幫助台商更為便捷的投資台中，甚至是海外台商家眷入籍、就醫就學等需求都有相對應的協助服務。



盧秀燕表示，台中不僅是幸福宜居的城市，更是台商回流的首選城市。此次合作備忘錄的簽署，是市府與亞總長期互信與共同願景的具體展現。亞總長年來在全球各地串聯台商，致力推動經貿發展與跨國交流，是台灣企業在海外的重要支柱。面對全球經濟與產業環境變化，海外台商扮演關鍵角色，台中具備完整產業鏈、良好生活機能與優質教育資源，是台商返鄉投資與定居的首選城市。



陳舒琴表示，隨著台商世代更迭，部分台商年齡漸長，返鄉歸根意願日益濃厚，亞總長年深耕亞洲地區，積極協助會員企業與地方政府建立合作平台，此次與台中市政府合作設置“三合一綠色通道”單一諮詢窗口，將協助台商在投資、置產與定居等面向快速落地。



此次簽署的“三合一綠色通道”合作備忘錄，核心精神在於透過設置單一諮詢窗口機制，整合台商返台所面臨的投資、置產與定居三大需求，提供一站式、全方位協助服務。



盧秀燕強調，這是全台縣市政府首創，透過單一窗口，台商能在最短時間內獲得所需的政策資訊與行政支援，加速落地進程，以高效服務模式協助台商無縫返台，從資金投入到生活安頓都能順利完成。