雙城論壇延後　陸委會澄清沒卡關：很意外

陸委會副主委梁文傑接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）2025台北上海雙城論壇原預計26日至27日於上海進行，但台北市政府22日上午臨時喊卡。陸委會副主委梁文傑22日表示，“移民署”本來今天上午已要發證給台北市政府，讓台北市政府“全團”都可以去，因此台北市政府臨時說暫停延後，我們也相當意外，也有點遺憾。至於MOU牽涉不會很多，但上周五也已初步達成共識。



2025台北上海雙城論壇預計26日至27日於上海進行，陸委會18日雖表態期待如期舉辦，但也設下4項“提醒”，包括蔣市府應避免涉及事屬“中央”事項，如兩岸觀光。台北市政府副市長林奕華22日上午一早對外表達雙城論壇將延後的消息，並指出與一個月前送出審查MOU資料，但“中央”各部會至今還未完善審查有關資料。



據瞭解，蔣市府一個月前送出的MOU審查部分，至今未獲“中央”各部會回音，而11日晚間送審行程相關資料，至今也未獲核准，導致北市23日的踩線團無法出發，北市府為求更周延的準備，台北、上海共同決定延期舉辦2025台北上海雙城論壇。



在林奕華於22日上午9點多出面說明雙城論壇暫緩舉行後，陸委會臨時在11點多由梁文傑受訪說明，梁文傑表示，林奕華說的也非常清楚，北市府提出的2份MOU牽涉到的部會很多，如一份水資源合作的MOU就牽涉到“經濟部”水利署、“內政部”“國土管理署”與“環境部”，而陸委會的角色就是提供協助，想辦法整合各部會意見，可能時間比較長一點。