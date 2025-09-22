鄭麗文：國民黨如被人頭黨員掌控會變民進黨

國民黨主席候選人鄭麗文。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北9月22日電／中國國民黨主席選舉將於10月18日舉行，候選人鄭麗文今天表示，希望國民黨不能淪為第二個民進黨，被人頭黨員佔據。她也建議中央黨部在全台各縣市舉辦政見發表會，讓候選人直接向黨員報告，更鼓勵黨員自主選擇，而非聽從“人頭大戶”的指揮。



鄭麗文今天接受廣播節目《千秋萬事》專訪，她表示，希望國民黨不要變成第二個民進黨，不要變成被“人頭黨員”掌控的黨，因為民進黨很糟糕的，就是完完全全受到人頭黨員的掌控，人頭黨員又被所謂的派系掌控。但是國民黨的體制不一樣，歷史不一樣，所以國民黨有非常大程度的是自主黨員、忠貞黨員，尤其是40年以上黨齡的終身黨員，這中間很大比例是所謂黃復興黨部的這些先進同志們，他們是終身黨員，對黨的忠誠度非常高，投票的自主性也非常高。



鄭麗文指出，她很積極且不斷的向大家報告理念，說明她參選的決心跟動機，還有對很多重大事務的看法，讓國民黨不要在同一個坑上面一直摔跤，包括“制度說話”，“不要私相授受”，不能當了黨主席就由主席欽定這個、決定那個，這就是她一直強調的“集體領導”。



國民黨候選人郝龍斌昨21日去台中與市長盧秀燕合體吃播，另一名候選人羅智強也準備前往台中與當地“立委”合開座談會；鄭麗文表示，她昨天也恰巧在台中，成立大台中黃埔後援會，獲得黨員熱情支持，人數來了預期的三倍還臨時換場地。



對於郝龍斌同台盧秀燕，鄭麗文表示，盧秀燕跟她在“立法院”就是好同事、好姐妹，情誼一直很深，盧決定不選後她決定參選，3人在國民黨“立委”楊瓊瓔服務處擁抱，盧也公開表達過對她的鼓勵跟加油，盧秀燕是國民黨重要資產，相信她對每位參選同志都會給予鼓勵支持。



鄭麗文也透露自己昨天去見了顏家，見了大甲鎮瀾宮董事長顏清標一家人，她也關心了國民黨“立委”顏寬恒的官司。她強調，顏寬恒助理費案是被民進黨欲加之罪，司法追殺，一個真正有上班的助理，錢匯到他戶頭後也沒有被挪用、過水，沒有證據還這樣判刑，司法淪為政治追殺工具。



鄭麗文表示，不僅顏寬恒面臨司法追殺，民眾黨前主席柯文折被羈押如此久，國民黨還有很多黨工被羈押以及起訴，民進黨想要用司法來團滅在野勢力，因她上任將成立司法正義律師團。