賴拋月薪5萬不繳稅　賴士葆：之前怎喊窮？

藍委賴士葆接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）賴清德21日拋新稅制，單身上班族年所得低於62萬元，相當於月薪新台幣5萬元不需繳稅！中國國民黨籍“立委”賴士葆22日表示，這要修所得稅法才有辦法做到，他認為，賴此舉政治宣示比較多，可是對一般受薪階級，有一定吸引力。



如有約4至5成民眾不需繳稅，會否影響政府財政？賴士葆揶揄說，是啊！“賴政府”不是叫窮嗎？要補發現金1萬元都心不甘情不願的，怎麼現在又很有錢了？要開始減稅了？“賴政府”不要前後矛盾了。減稅需要精算，現在沒辦法評價。其實應該要以年所得作為計算，有的人月薪可能不到5萬元，但年終獎金有8個月，用年所得可能比較有說服力。



賴清德21日赴新竹縣竹北市新天宮參香時表達，明年將大幅減稅，單身上班族年所得低於62萬元，四口之家家庭年收入164.1萬元以下，及三代同堂年所得在212.4萬元以下都不用繳綜合所得稅。明年將是有史以來繳稅最少的一年，約有4至5成民眾不需繳稅。



賴士葆22日接受媒體訪問表示，政府要給人民減稅，我們當然歡迎，問題是稅制法定，必須要修所得稅法第十七條，要修法才做得到這點，賴清德是政治宣示比較多啦。



賴士葆說，事實上，有的民眾月薪6萬元、7萬元也可能免稅，因為有很多扣除額、扶養額等，所以減稅必須要精算，但賴清德喊出月薪5萬元免稅，對一般受薪階級有一定的吸引力。



