國民黨問賴：何時要學日本幫軍人加薪？

國民黨召開“歡迎賴清德跟進國民黨深化台日關係的腳步、賴清德何時要學自衛隊放行軍人加薪？”記者會。（照片：國民黨提供） 中評社台北9月22日電／政治大學“安倍晉三研究中心”21日揭牌，賴清德出席致詞表示，安倍晉三提出“台灣有事就是日本有事”，促進台日緊密關係，當前台海未見砲火，也要歸功於安倍晉三的高瞻遠矚。中國國民黨22日召開記者會，智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，國民黨近4年來深化台日交流，歡迎賴清德拿香跟拜，但賴清德的台日交流卻是選擇性的，例如日本提高軍人薪水，賴清德卻視而不見。對於“立法院”已經通過軍人加薪，“行政院”竟然不編預算，“到底萊爾校長你何時要放行軍人的加薪？”



凌濤表示，國民黨近4年來，無論是對於美國的共和黨與民主黨，以及日本的自民黨或是立憲民主黨等各黨派，都有非常深化的交流，沒有任何的偏聽。賴清德的台日交流卻是選擇性交流，新聞也都是選擇性觀看。



凌濤指出，過去一段時間，日本主流媒體對於“賴政府”發起的大罷免多所批評，“讀賣新聞”提及民進黨試圖排除在野黨，“產經新聞”也提及“賴政府”任內加劇台灣的兩極化，並加強與中國大陸的對立；“朝日新聞”批評其“用各種手段壓制反對黨，存在信任赤字”，日本主流媒體對賴清德的批評，他卻視而不見也不思檢討。難怪大家都說“萊爾校長”辦學不力，很想轉學，連民進黨內政要都很想下車。



凌濤強調，日前在政大舉辦安倍晉三研究中心揭牌，賴清德把所有的和平都歸功於日本的前首相，安倍首相對於區域和平確實有很大的付出與貢獻，但賴清德的說法卻忽視了軍方的努力。日本提高軍人薪水，賴清德卻視而不見，日本今年針對自衛隊的待遇提升，賴清德要不要比照？