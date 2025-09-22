綠猛打盧秀燕、蔣萬安　批評做事沒半撇

民進黨召開“要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇”記者會，左起台中市議員黃守達、台北市議員林亮君、民進黨發言人吳崢。(照:民進黨提供) 中評社台北9月22日電／針對中國國黨籍台北市長蔣萬安和台中市長盧秀燕指捷運補助遭砍，指控中央“左手給、右手扣”，要“中央”高抬貴手，今天民進黨發言人吳崢、台北市議員林亮君、台中市議員黃守達召開“要拿又要嘴 蔣盧做事沒半撇”記者會，批評台北市及台中市所獲得統籌分配款大幅增加，又稱沒錢建設，標準政治操作，呼籲人民能看清楚。



吳崢表示，去年財劃法修法通過後，明年度北市統籌分配款增加新台幣452億，全台第一；台中市加295億，卻跟市民說沒錢蓋捷運做建設，讓拿到更少經費的縣市情何以堪，企圖把責任推給“中央”，根本就是政治操作。去年修財劃法前，蔣、盧皆稱修法後，可以興建捷運，提升財政自主，修法後，又變成不會做事？無疑是“政治巨嬰”，呼籲人民能看清楚。



林亮君表示，財劃法修正後台北市增加452億，應更有財政自主能力來分配資源投入公共建設卻頻哭窮，不斷說建設受影響，是在模糊藍白“立委”修法公式寫錯的焦點。蔣萬安稱“中央”大砍台北捷運650億，但真相是這是十年的估算數字，且精準程度不高。可用8.2億改造市民廣場，難道不願意撥預算到捷運嗎？請蔣萬安少噴政治口水，多拿了錢要怎麼分配，應向市民交代清楚，做正事比噴口水重要。



黃守達表示，盧市府“要拿錢又不做事”，2026年度“中央”挹注台中財源是史上最高1113億，多出136億，明顯比事權分配的經費高，應向市民交代多如何運用在地方建設上。且捷運經費“中央”核定過後，會依工程進度為核發標準，完全是以資訊落差欺騙社會。他呼籲，盧秀燕停止抹黑議員的監督，當初屢次提醒卻不被重視，導致統籌分配款345億無法分配，誰闖的禍就自行收拾殘局，盧市長別再卸責及挑起“中央”與地方對立。