胡志強提三點建議力挺郝龍斌：是主席理想牌

前台中市長胡志強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月22日電(記者 俞敦平)中國國民黨籍前台中市長胡志強，22日特別從新加坡返台，親自出席公教軍警消聯合總會活動，公開表態支持國民黨主席候選人郝龍斌。胡志強盛讚郝龍斌在市政與中央歷練中展現務實能力，並引用郝龍斌“親美不貴美、和中不舔共、友日不昧日”的外交立場，稱此為台灣定位的最佳詮釋。他並提出三點建議，呼籲國民黨要重視青年黨員、避免內鬥、並納入不同聲音共同奮鬥。



胡志強在致詞一開始，就先向與會者致歉，表示自己因新竹車禍堵車而遲到，甚至直言從未有過如此擔心遲到的經驗，因為這場活動對郝龍斌而言是重要時刻，“若缺席會太沒誠意”。胡志強強調，自己早已放下參選念頭，如今站出來力挺，是因為郝龍斌是心中的“理想牌”。



胡志強表示，他剛從新加坡參加“新加坡理工大學AI論壇”會議返台，並提到新加坡企圖以長期規劃成為全球AI重鎮，感慨台灣也應展現前瞻視野。他特別引述郝龍斌日前提出的外交口號：“親美不貴美、和中不舔共、友日不昧日”，認為這句話為國民黨、甚至全台灣指引了方向，“讓人覺得國家有立場、有尊嚴”。



胡志強同時點出三項建議：第一，在政黨競爭格局中，“白比綠重要”，國民黨應與白營加強合作；第二，要大幅提升青年黨員比例，避免高齡化結構持續惡化；第三，若郝龍斌當選，應胸懷廣闊，對現有候選人或黨內人才不應排斥，甚至未來副主席人選也應納入多元考量。



胡志強也回顧郝龍斌的行政經驗，強調他在環保署長任內推動垃圾焚化爐建設，在台北市長任內推動環境治理，甚至“立法院”、紅十字會與國民黨中央都有完整歷練，“在六位候選人中，郝龍斌的行政經驗恐怕排第一”。最後，他自嘲“講太久”，臨時向郝龍斌致歉，並笑稱“我沒忘掉你是主人”。



郝龍斌則以輕鬆口吻回應，表示自己非常感謝胡志強公開背書，“你講我的好話，你再多講一點，我非常高興不必跟我道歉”，現場氣氛顯得輕鬆。