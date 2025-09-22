卓榮泰與第二波綠委便當會　聚焦財劃法

左起綠委張雅琳、“行政院”發言人李慧芝、綠委范雲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月22日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰22日中午邀“立法院”財政、教育及文化委員會的民進黨籍“立委”進行便當會，仍聚焦財政收支劃分法相關爭議後續如何解決。民進黨籍“立委”范雲表示，關懷弱勢的社會救助法、青年基本法，及AI基本法都是新會期的優先法案。地方“立委”則特別關心教育分工，如何讓學童、弱勢族群的權益，不因財劃法劃分“中央”財源而減少。



民進黨籍“立委”吳沛憶、林宜瑾、范雲、張雅婷、郭昱晴、李坤城、張雅琳、陳秀寶等人在22日中午約11點40分陸續抵達“行政院”，與卓榮泰1個多小時的便當會後，在下午約1點10分左右離開。



為落實賴清德“黨政同步”的指示，卓榮泰依照“立法院”委員會做區分，分4梯次與綠委便當會。首場為19日安排內政、司法法制委員會成員參與，22日財政、教文委員會，23日經濟、交通委員會，25日外交“國防”、衛環委員會。



卓榮泰與綠委的便當會結束後，“行政院”發言人李慧芝與范雲、張雅琳一同接受媒體訪問，張雅琳說，今天是比較整體性的討論，下個會期就是預算會期，不管是哪個黨派的“立委”，希望都能以民生為重，好好的審查明年度總預算案，不要再發生如同今年的總預算之亂，造成民眾與行政工作的困擾。