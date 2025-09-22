賴提醒善待綠議員　鍾東錦：施政不分藍綠

苗栗縣長鍾東錦強調施政不分藍綠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月22日電（記者 盧誠輝）賴清德21日到苗栗頭份義民廟贈匾致詞時，突然當眾提醒無黨籍苗栗縣長鍾東錦要善待綠營議員。對此，鍾今日受訪強調，從他上任以來，施政從來不分藍綠，只要綠營議員有任何需求，他都會一視同仁積極去協助處理。



賴清德21日到苗栗頭份義民廟贈匾，賴在致詞時卻突然當眾提醒鍾東錦，要多多支持民進黨籍的議員，還強調不管是蔡英文或他執政，都從未把苗栗當作外人，所以他希望鍾東錦能把各黨籍議員都當作是一家人，“不看僧面看佛面”，有經費的時候大家都公平給予，因為每個議員背後都有民意基礎。



鍾東錦表示，他就任苗栗縣長以來，向來都是藍綠不分，對綠營議員有任何反映獲需求，他都會一視同仁地去協助處理，從來不會重藍輕綠，但賴清德對他的建言，他也會放在心裡。



鍾東錦指出，賴清德21日當面要他善待綠營議員時，民進黨籍苗栗縣議員許櫻萍就在一旁提醒賴說“鍾縣長對我們很好”，他自認施政從來就不分藍綠，綠營議員的建議只要具體可行且有利於苗栗縣，他都會支持。



至於鍾東錦21日當面向賴清德請命希望能重新評估苗栗縣的財政分級未獲回應一事，鍾東錦說，他送賴上車時，賴有告訴他會重新研究。