AIT分享避難包　要台人隨時做好防災準備

AIT高雄分處處長張子霖隨身攜帶的“緊急避難包”。(照:AIT粉專) 中評社台北9月22日電／921大地震昨天滿26周年，加上強颱樺加沙即來襲，美國在台協會在官網分享AIT高雄分處處長張子霖隨身攜帶的“緊急避難包”，內容包括飲用水、乾糧、手電筒、換洗衣物、個人用藥、寵物食糧等6大必備用品，呼籲台灣民眾隨時都要做好防災準備。



張子霖透過影片開箱他的“緊急避難包”表示，無論是在華盛頓、東京、巴黎，或是現在居住的高雄，他都隨時備有避難包，即使遭逢地震、風災，都可以更有韌性的面對每一個問題。



有關避難包的內容物，張子霖表示，首先是飲用水，“喝水沒事，沒事多喝水”；其次是乾糧，他準備的是自己最愛吃的“麻辣花生”；還有照明用手電筒，如果有緊急情況的話，這就非常重要；再來是急救藥和個人經常要吃的藥品，以及換洗衣物；最後，如果有養寵物，他也建議要為寵物準備好食糧。



影片中也秀出台灣去年災害統計：其中3個颱風登陸台灣，造成1014人傷亡；有感地震共511起，規模5.5以上達35起；火災約1萬5千件。



AIT也表示，在紀念921大地震的這個時刻，我們也想提醒大家，無論地震，還是颱風，都要隨時做好防災準備。