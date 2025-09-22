挺郝龍斌選國民黨主席　鍾東錦：人情一定還

苗栗縣長鍾東錦首度表態將支持郝龍斌參選國民黨主席。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗9月22日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦因2022年違紀參選苗栗縣長，遭中國國民黨開除黨籍6年，後因2024大選積極為藍營輔選有功，被國民黨中評會決議改處分停權3年，鍾的停權處分在今年9月14日期滿，已自動回復國民黨籍。對於國民黨主席選舉，鍾東錦22日受訪首度表態，將支持前台北市長郝龍斌。



鍾東錦2022年因不滿國民黨提名制度，脫黨參選苗栗縣長並當選，遭國民黨開除黨籍6年，但鍾當選後仍始終和藍營保持良好互動，一直以“藍營大兵”自詡，2024大選也積極輔選，還自掏腰包在苗栗縣府前廣場舉辦2萬人造勢晚會，提振藍營士氣，後被國民黨中評會認定輔選有功，改決議停權3年處分，在今年9月14日期滿。



對於國民黨主席選舉呈現多人混戰的局面，包括前藍委鄭麗文、藍委羅智強、前彰化縣長卓伯源、前台北市長郝龍斌、前“國大代表”蔡志弘，孫文學校總校長張亞中等6人登記參選。鍾東錦22日受訪指出，他很感謝郝龍斌過去站出來支持他參選苗栗縣長，這個人情他一定會還，所以會支持郝龍斌參選國民黨主席。



鍾東錦認為，目前國民黨主席選舉，每位候選人都非常優秀，像羅智強和鄭麗文等年輕人出來參選也很棒，但他只能支持一位候選人，而郝龍斌過去擔任台北市長期間，對客家鄉親有貢獻，所以站在客家人的立場，他個人會全力支持郝龍斌，希望郝能夠順利當選國民黨主席。

