雙城論壇突喊卡　柳采葳批陸委會是“綠茶”

國民黨台北市議員柳采葳。（中評社資料照） 中評社台北9月22日電／台北上海雙城論壇原規畫25日在上海登場，台北市政府22日指出，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經考量決定不在9月辦理。中國國民黨籍北市議員柳采葳痛批，陸委會刻意卡關直到今天都還沒審批行程，就是明確的兩面手法，這種就是大家最討厭的心機重又愛裝無辜的“綠茶”，這只會讓兩岸關係更緊繃裂，對台灣的未來毫無幫助。



柳采葳表示，台北市政府發聲明證實，為了讓雙城論壇更完備，原定於本周的活動已經延後到年底。“那到底問題出在哪呢？”，原來，陸委會刻意卡關直到今天都還沒審批行程，等到北市府聲明暫緩後，陸委會副主委梁文傑，更是假惺惺地說“好意外，原本今天就要發證了”，她直批，“這種作法就是大家最討厭的心機重又愛裝無辜的綠茶”。



根據《中時新聞網》報導，柳表示，事實上，明天台北市政府就有1團6至7人的先遣團要出發，陸委會不可能不知道，等到市府決定暫緩才出來說要發證，陸委會這就是明確的兩面手法，“卡到你不得不取消，才在裝好人”。陸委會如果真的樂見雙城論壇舉辦，就應該調整態度，正面的給予支持。而不是一邊卡，一邊還想要當好人，更不應該處處設限，一下子不能談觀光，一邊又要對於備忘錄處處設限，讓市府穿小鞋。



她質疑，民進黨打從一開始就沒有想讓雙城論壇順利進行，陸委會一開始就硬設四條紅線，最荒唐的是還禁止雙城論壇談“觀光”，台灣最需要振興的就是觀光，結果民進黨卻要把兩岸觀光議題鎖死，再加上處處刁難備忘錄，處處設限，就是因為，“兩岸交流北市府做到了，做得很好，而這也是民進黨永遠做不到的。”



她批，民進黨不願意維持兩岸穩定，也無法做到對等的溝通，只能靠一再“卡館”、“卡雙城”來製造對立，視兩岸交流為威脅。陸委會一再作為兩岸溝通的阻礙，根本就是玩弄政治手段，忘了自己應該扮演橋樑的角色。當民進黨元老洪奇昌參加京台科技論壇喊出“堅決反對‘台獨′”時，“梁文傑副主委，請問你又在哪裡？”



她強調，梁文傑曾經說過“全世界最瞭解中國大陸的就是台灣人”，這點沒錯。正因為有交流，兩岸人民才懂得如何保持穩定。兩岸關係的穩定，根本不靠民進黨嘴巴裡的空話，而是依賴真實的交流。梁文傑與陸委會的行徑，只會讓兩岸關係更緊繃裂，對台灣的未來毫無幫助。