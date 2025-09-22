郝龍斌：當選會採集體領導　邀韓盧蔣任顧問

國民黨主席候選人郝龍斌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北9月22日電／中國國民黨主席預計今年10月18日改選，國民黨主席候選人、前台北市長郝龍斌22日在廣播節目表示，台中市長盧秀燕給他很多溫暖與祝福，如果他當選主席，盧秀燕會非常高興。郝龍斌強調，支持停砍年金，當選後會邀請盧秀燕、台北市長蔣萬安及“立法院長”韓國瑜擔任顧問。



郝龍斌22日接受廣播節目《誰來早餐》專訪表示，未來擔任黨主席，將採集體領導並成立顧問委員會，邀請盧秀燕、蔣萬安等藍營執政“直轄市長”及韓國瑜擔任顧問，協助黨務。



對於盧秀燕是否相挺?郝龍斌說，大家是長年朋友，盧秀燕給他非常多溫暖與祝福，從盧秀燕的表現看來，如果他當選主席，盧秀燕會非常高興。



郝龍斌強調，他擔任主席一定公正無私，不選“總統”也不會利用黨主席身分謀取職位或利益，希望能團結國民黨團促成在野合作，這些想法盧秀燕都知道，並非常贊同。



談到黨主席候選人辯論，郝龍斌表示，他已經答應參加10月4日、11日的辯論，但與羅智強、鄭麗文、張亞中等主席候選人相比，自己的口才可能差一點；但他的強項是執行力，也要看如何定義黨主席戰力，這與“立委”戰力不同，重點是要把事做好。