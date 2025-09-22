鍾沛君：台灣民眾想兩岸對話　綠卻要對抗

雙城論壇延期，國民黨籍台北市議員鍾沛君批，賴政府大敗不知悔改，刁難雙城論壇。（照片：鍾沛君臉書） 中評社台北9月22日電／台北、上海雙城論壇原本預計26至27日於上海舉行，但台北市政府22日上午臨時發布聲明指出，評估相關事務性與技術性審查及協調進度後，認為仍需更周延的準備，經考量台北市政府與上海方決定不在9月辦理。對此，中國國民黨籍台北市議員鍾沛君22日在臉書發文表示，有63%的民眾不滿意賴清德的兩岸表現，感嘆民眾要對話，民進黨要對抗，才是目前台灣真實寫照。



鍾沛君說，《聯合報》公布“兩岸關係年度大調查”最新民調，顯示63%民眾不滿意賴清德的兩岸表現、88%的民眾認為應維持溝通以及46%期待加強經貿關係，皆創下4年新高；鍾強調，民意方向清楚顯示台灣人要“對話”、要“經貿”，批陸委會刻意刁難雙城論壇，逼得台北市府只能宣布延期，是與民意背道而馳。



鍾沛君進一步表示，雙城論壇是目前兩岸唯一還持續推動的官方交流平台，意義重大，這次論壇的MOU，不過是“水資源”與“技職教育”，這樣的議題有什麼問題？偏偏陸委會還要雞蛋裡挑骨頭，硬是找碴，說穿就是不想讓兩岸有正常的溝通。



鍾沛君認為，陸委會的做法完全與民意背道而馳，民眾要對話，民進黨要對抗，才是目前台灣真實寫照；鍾強調，她完全支持市政府的決定，不妥協、不虛辦、不放棄，堅持在艱困的兩岸環境中，繼續推動友善對話，讓雙城論壇真正帶來務實成果，替市民爭取理解、累積互信，為台北，也為兩岸找到一條緩和之路。