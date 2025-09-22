郝龍斌：2028提名不容許郭台銘事件重演

國民黨主席候選人郝龍斌（左）受訪。（截自“誰來早餐”YouTube直播畫面) 中評社台北9月22日電／中國國民黨主席10月18日改選，候選人之一的前台北市長郝龍斌今天受訪時表示，盧秀燕目前看起來是眾望所歸的2028大選候選人，若屆時她仍是最強，可以徵召她；反之，若她有其他想法，會以自己的公信力邀請大家坐下來商量，透過公平公開機制進行協商，找出大位人選。



國民黨主席2025年選舉將在10月18日投票，目前候選人包括前台北市長郝龍斌、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、彰化前縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中、前“國大代表”蔡志弘等人。



郝龍斌今日接受網路節目“誰來早餐”專訪時表示，盧秀燕目前看起來是眾望所歸的2028候選人，若屆時她仍是最強，可以徵召她；反之，若她有其他想法，他將以自己的公信力邀請大家坐下來商量，透過公平公開機制進行協商，找出人選。



郝說，若有兩人想選2028，就會把雙方代表找來，聽取各自說法，雙方各擇兩家民調、再加上一份黨中央共五份民調，頭尾去掉，取中間三家民調平均，結果誰勝出就是誰出線。他強調，協調機制要雙方能接受，結果要公平公開公正。



郝龍斌強調，沒有2026就沒有2028，藍白在九合一選舉時，也應進行黨對黨協商，雙方各自推派代表，以民調等方式協調，找出最強候選人。郝龍斌同時承諾，他當選黨主席後將成立顧問委員會，初步規劃邀請韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政及盧秀燕等藍營六都首長擔任顧問，採集體領導制。



郝龍斌說，他有行政與黨務經驗歷練，也參與過多次選舉，跟各個主要黨內要角都有較好的關係，只要本於公正，提出大家都能接受的合理制度，以他的公信力，他有信心可以團結國民黨。絕對不容許上次大選郭台銘的事件再度重演；如果是有實力的人選，可以坐下來談，徵詢其意見，看能否溝通協商，不能的話就來談共同可接受的機制決定人選。



郝龍斌談及藍白合，不忘重提2024年藍白不合的傷痕，甚至直言“民眾黨一定很後悔”；但他強調，藍白合要黨對黨協商、靠民調找最強人選。並拿民進黨2020年初選廝殺後仍能整合為例，當初賴清德挑戰蔡英文，真的殺得刀刀見骨，殺完以後還是可以變成搭檔，爭取勝選，“我們不團結，他們團結！”這個就是要大家放下彼此的不快，小恩小怨放下來，爭取勝選能贏最重要。