積極奔台中拜票　羅智強：周四和盧秀燕同框

國民黨主席候選人、藍委羅智強。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月22日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人、“立委”羅智強啟動全台黨員座談巡迴，21、22日連續兩天在台中跑行程，競選對手、前台北市長郝龍斌21日也在台中，郝與國民黨籍台中市長盧秀燕合體。羅智強今天下午在台中霧峰區與黨員座談時對此表示，他原定今天傍晚與台中市長盧秀燕見面，但颱風來襲，市長要防颱，因此取消，所以擇日再見，預計25日兩人會同框，他相信盧秀燕會祝福所有候選人。



羅智強21、22日在台中辦理黨員座談馬拉松，與台中藍委顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔合作，在市區、屯區連辦6場座談會，將重兵部署在台中市。



是否為了爭取台中市長盧秀燕支持？羅智強22日受訪表示，他在全台的黨員座談會其實已辦了10多場，後續還會籌辦將近30場。不只是台中，全台每個地方他都會走遍，並預告23日就會到雲林，後續包括台南、高雄、屏東等南部縣市也會踏足。



羅智強指出，當然台中的好朋友多，對他也很熱情。在台中舉辦的6場座談會，就是他在“立法院”4位好兄弟幫忙，包括顏寬恒、廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪。尤其廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪被封為“盧媽三子”，大家交情都很好。所以這段時間他會在台中安排比較多行程，後續會慢慢往其他縣市邁進。他強調，只要有黨員在的地方，他都願意舉辦座談會與黨員交流。



羅智強提及，他本來22日晚上預計與盧秀燕市長合體品嚐小吃。但因為颱風即將過境，盧市長需要坐鎮指揮防颱，所以只好取消，預計25日再會。對於盧秀燕先與郝龍斌同台，他則認為，盧市長對每位候選人都很祝福，這是黨內君子之爭。盧秀燕也鼓勵大家當作辦喜事，彼此和氣競爭。