邱毅：趙少康幫郝龍斌操盤　選情是過度樂觀

針對國民黨主席選舉，邱毅表示，趙少康和郝龍斌恐怕是過度樂觀。（照片：邱毅臉書） 中評社台北9月22日電／中國國民黨主席預計今年10月18日改選，共6人參選。前“立委”邱毅22日在臉書發文分析指出，前台北市長郝龍斌雖然有前中廣董事長趙少康的支持，也自認握有地方派系及軍系票，但實際層面不僅未必穩操勝券，甚至有點過度樂觀。



國民黨主席選舉領表登記於9月19日截止，共6人完成登記參選，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人。



邱毅表示，國民黨主席之爭已進入深水區，未來的競爭態勢會更激烈，趙少康自認是選戰的操盤高手，為郝龍斌操盤，勝算十拿九穩，正因為如此，趙少康才失策的要郝龍斌拒絕參加中天辯論，後來，又在自己主持的節目大罵張亞中，並拒絕邀請張亞中上節目公開辯論。



邱毅認為，雖然有人指趙少康是“項莊舞劍，意在沛公”，罵的是張亞中，劍指的是鄭麗文，但這是把問題想複雜了，自己看那天趙少康情緒已有失控，再加上沈富雄在一旁撩撥，真被激怒了。



邱毅說，不過，當天這麼一鬧，張亞中聲勢提高，反成了最大受益者，鄭麗文間接吸引了反郝選票流向，也是受益者。反倒是趙少康力挺的郝龍斌，成了大輸家，真是愛之適足以害之。



邱毅提到，周六辯論那天，卓伯源到現場抗議，並與工作人員發生衝突，中天那天的危機處理確實不當，理應邀請卓伯源入席參加辯論，正好填補了郝龍斌未出席的缺憾，同時撤掉人形立牌這種侮辱人的做法，會使得首場辯論的評價更高。

