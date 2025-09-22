羅智強有自信　任黨主席2年募款3億不是問題

國民黨主席候選人、藍委羅智強。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月22日電（記者 方敬為）中國國民黨主席候選人、“立委”羅智強今天下午到台中與黨員座談，針對黨內質疑中生代籌措黨務營運經費的能力，他強調，擔任國民黨主席募款絕不是問題，他沒有擔任主席就曾募到新台幣3千萬元幫助黨內同志，何況是以黨主席的身分去募款呢？他估算，黨務營運2年大概要新台幣3億元，金額不小，但他絕對能達標。



國民黨主席預計10月18日改選，候選人領表登記於9月19日截止，共6人完成登記參選，包括前台北市長郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、“立委”羅智強、前“立委”鄭麗文、前“國大代表”蔡志弘、孫文學校總校長張亞中等人，候選人陣容底定。



羅智強22日到台中霧峰與黨員座談，特別提及黨內有對中生代籌措黨務營運經費的質疑，他要強調，募款對他而言絕對不是問題，他曾在府任職，輔選過兩次大選，選個大選就要約新台幣1、2億元，他試問，有這麼多正派的藍營企業家，難道出不起這個錢嗎？



羅智強說，只要黨主席能夠讓別人知道有理念，讓人相信國民黨有重返執政的決心與毅力，一個主席一年募到新台幣1、2億元真的不是問題，更何況他在沒擔任主席的狀況下，這幾年就幫國民黨募了3000萬元，更何況是以黨主席的身分來募款呢？



羅智強認為，募款反而是最後面的事情，沒有大家想像的那麼難，國民黨一年的開銷大約新台幣2、3億元，而國民黨的政黨補助款一年就有1到2億，所以募款並不是難事，難的反而是促成黨內團結，這點，國民黨主席必須要身先士卒，要以身作則，衝在前線，黨內才能夠真正的團結，所以他有信心，不只募款能力不是問題，也有能力真正促成黨內團結。