高少凡：在九三閱兵後　中美交往更趨務實

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月23日電（記者 方敬為）中美領袖19日通話，根據雙方後續釋出的內容，皆並未提及台灣議題，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，在雙方通話前，美國在台協會（AIT）拋出“台灣地位未定論”，美國國務院也背書立場，但最後美國總統特朗普顯然未借題發揮，因為還是需要與中國合作。



高少凡研判，先前應是美國建制派與MAGA派的意見相左，國務院才在通話前夕加大力道操作台灣議題，但特朗普或許認為時機不宜，畢竟美國當前包括俄烏戰爭、加沙問題、中美關稅談判都還在處理當中，沒必要加開戰場。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



根據新華社報導，9月19日晚，中國國家主席習近平與美國總統特朗普通電話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。習近平指出，中國政府尊重企業意願，樂見企業在市場規則基礎上通過談判，達成符合法律與利益平衡的方案。美國總統特朗普則回應稱，美方將支持雙方團隊繼續磋商，妥善解決TikTok問題，並在社交媒體上公開表示“感謝TikTok協議的批准”。未觸及台灣議題。



高少凡表示，台灣議題在過去幾次中美高階對話當中，都會被提出來，這次中美領袖通話卻沒有提到，又或者是雙方協調刻意在公開資訊中不去提及，這點無從證實，不過可以顯示出，中美正在逐漸擱置較為爭議，且易起衝突的事項，尤其在中國九三閱兵式對外展現軍事實力之後，雙方的交往會更趨“務實”。



高少凡提到，在中美領袖通話前夕，美國在台協會（AIT）先是拋出“台灣地位未定論”，後續美國國務院也背書立場，台灣執政的民進黨更加碼喊出“沒有台灣光復”，看起來是一套組合拳，原本大家認為，美國是刻意炒作台灣議題，要作為對中國談判的籌碼，可是最後特朗普顯然沒有借題發揮，這是值得注意之處。

