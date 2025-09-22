嘉義大老“永川叔”不甘賴被欺負　送如意打氣

賴清德（左三）出席嘉義城隍廟夜巡活動，與城隍廟董事長賴永川（左一）一起扶轎。（照：嘉義市政府提供） 中評社嘉義9月22日電／賴清德今天中午出席嘉義市城隍廟“2025城隍夜巡諸羅城”起駕典禮，80多歲城隍廟董事長賴永川“永川叔”送上“如意”交趾陶，他為賴清德抱屈，說看到賴被欺負“不甘”，希望“立法委員”們不分黨派支持“國防預算”，有需要增加就增加。



“2025城隍夜巡諸羅城”活動今中午12點半登場，賴清德、賴永川、中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠、民進黨籍“立委”王美惠等人上香祈福後，恭請城隍爺等神尊進入神轎，隨後扶轎步行到嘉義市吳鳳北路至光華路口，沿途民眾高喊“總統我愛你”、“總統好”，賴清德也向民眾揮手、微笑致意，下午1點半左右離去。



綜合台媒報導，賴清德代表參加夜巡起駕遶境儀式時，當面邀賴永川擔任“國策顧問”，還說除跟賴永川都姓賴，感覺很親切外，看到賴董永川叔就想起自己的舅舅，兩人每次見面都十指緊扣，賴清德更是一路攙扶賴永川，展現兩人好交情。



今天賴永川送上交趾陶藝師呂勝南製作的“如意”交趾陶，賴清德說，他知道賴董的用意，說董事長今天一看到他就說“這陣子卡辛苦”，且不只用嘴跟他加油打氣，還送“如意”，有讓他在府裡操持政務能萬事如意、造福人民的意義，他一定會認真打拚。



賴永川說，看到賴清德被欺負，對“總統”“不甘”，希望“立法委員”不分黨派支持“國防預算”，有需要增加就增加，領台灣的錢又不保護台灣，如何能和人立足。