賴拋月薪5萬免繳稅　趙少康：都是選舉操作

前中廣董事長趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／賴清德21日拋新稅制，單身上班族年所得低於62萬元，相當於月薪新台幣5萬元不需繳稅。前中廣董事長趙少康22日受訪表示，這是為了拚2026選舉，賴清德吸引年輕人的號召，“不繳稅有什麼好沾沾自喜的？”很多人月薪5萬生活還是捉襟見肘；他認為，重要的不是免稅，而是如何創造財富，讓台灣更富裕！



賴清德21日赴新竹縣竹北市新天宮參香時表達，明年將大幅減稅，單身上班族年所得低於62萬元，四口之家家庭年收入164.1萬元以下，及三代同堂年所得在212.4萬元以下都不用繳綜合所得稅。明年將是有史以來繳稅最少的一年，約有4至5成民眾不需繳稅。



媒體報導，趙少康批評，民進黨所有政策都該從選舉角度來解讀，賴清德此舉顯然是為了2026年九合一選舉，刻意釋出利多以拉攏年輕族群，“完全不顧大局，只顧自身利益。”



趙少康說，重點應該是如何讓人民“賺更多錢”，而不是靠減稅取巧。他指出，月薪5萬元看似不錯，但在房租、養小孩等支出壓力下，許多家庭仍感拮据，減稅效果有限。他並反問，“難道政府是希望大家都不要賺錢，只靠不繳稅來感到高興嗎？”



趙少康舉例，如果開放陸客來台觀光，至少能帶來上千億元商機，創造更多就業與收入，這才是真正能改善生活的政策，不要聚焦月薪5萬，或是3萬、4萬的人要繳多少稅，重要的是怎麼創造一個環境，讓大家賺更多的錢，“創造財富才重要”。



趙少康批評，民進黨一切以選舉為考量，“今年調漲電價，是因為沒有選舉壓力；明年宣布免稅，則是為了選舉鋪路。”



趙少康強調，不繳稅不值得沾沾自喜，真正重要的是如何創造財富、提高人民收入，否則再多的政策優惠，終究只是選舉操作而已。