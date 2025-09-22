【
賴清德大讚綠執政經濟佳 推減稅照顧人民
http://www.CRNTT.com
2025-09-22 18:09:27
賴清德出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動。（照：嘉義市政府提供）
中評社嘉義9月22日電／賴清德今天出席嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動時表示，民主進步黨執政期間，經濟發展率不斷提升，政府要推動減稅政策，可照顧更多人民需求。
賴清德今天中午在中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠、民進黨籍“立法委員”王美惠、民進黨秘書長徐國勇與嘉義城隍廟董事長賴永川等陪同下，參與嘉義城隍廟城隍夜巡諸羅城遶境活動，同時參與起駕儀式。
