張亞中：台灣要和平　須推和平備忘錄談判

國民黨主席候選人張亞中。（中評社 資料照） 中評社台北9月22日電／中國國民黨主席預計今年10月18日改選，共6人參選。孫文學校總校長張亞中22日表示，在經過第一場辯論後，他發現自己與其他兩位候選人之間存在四個最明顯的差別，包括“總統”候選人產生方式、藍白合作、大陸政策、軍公教退休金。張亞中認為，國民黨不能再依靠口號，也不能再流於權宜。要靠制度才能凝聚信任，要靠原則才能贏得社會尊重，衹有透過公平公開的“總統”初選，才不會辜負基層的期待。



在大陸政策上，張亞中認為，三十年來，九二共識並未終結兩岸敵對。若要台灣真正走向和平，必須以“民主”為立基、以國共論壇為平台，與大陸展開實質對話，推動“和平備忘錄”的談判。這份備忘錄必須正面回應民眾最憂慮的問題：兩岸分治的現實，解除軍事威脅，擴展台灣的國際空間。



張亞中表示，當所有黨主席候選人幾乎一面倒支持徵召盧秀燕時，自己是第一個主張以黨內初選決定大選提名人的人。不該否定韓國瑜及其他優秀黨員參選的機會。盧秀燕固然是理想人選，但更應透過公平初選，讓她亮麗登場。



張亞中說，羅智強在參選宣言中，曾莊嚴承諾“縣市長選舉後三個月內，要徵召盧秀燕”。然而在辯論會上，“當我質問他是否堅持此承諾時，他竟當場‘丟包′盧秀燕。至於因盧秀燕不選才參選的鄭麗文，也不得不轉向支持我的主張。”



辯論中“藍白合”成為焦點，張亞中指出，不同於其他候選人僅停留在程序設計或口號，而是提出根本思考。在談藍白合之前，國民黨必須先自我淨化體質、健全制度。唯有強大而受人尊重的國民黨，才有資格開啟藍白合作；否則一味依附民眾黨，只會被視為“吃人豆腐”。藍白合的目標，不只是“下架民進黨”，更應該是開創“中華民國”的光明未來。



在大陸政策上，其他候選人不外乎高喊“九二共識”或“維持現狀”，卻停留在守成與僵化。張亞中主張必須更主動積極，打破現有窠臼，確保台灣長久和平與安全。許多人誤解九二共識，把它簡化成“一中各表”。但事實是：1992年的兩岸會談，僅是事務性協商，從未談及“一個中國”內涵，而是達成了“一個中國原則”與“謀求國家統一”的基本共識。

